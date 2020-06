Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener stürzt vom Fahrrad

Celle (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann aus Celle stürzte heute in den frühen Morgenstunden in der Birkenstraße von seinem Fahrrad und kam nicht mehr von selber auf die Beine. Weil er so laut fluchte, wurde gegen 04.15 Uhr ein Anwohner aufmerksam und alarmierte über Notruf Rettungsdienst und Polizei. Die Beamten stellten fest, dass zuvor genossener Alkohol ursächlich für den Sturz gewesen sein dürfte. Der Radfahrer kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Wieviel Promille er letztlich im Blut hatte, wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell