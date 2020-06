Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Quadfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Unterlüß - Quadfahrer bei Unfall schwer verletzt

Glück im Unglück hatte zur gestrigen Mittagszeit ein 47-jähriger Mann aus Unterlüß, der bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 280 zwischen den Ortschaften Unterlüß und Müden schwer verletzt wurde.

Gegen 13.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem Quad die L 280 von Unterlüß kommend in Richtung Müden. Kurz vor Erreichen der Ortschaft Müden kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Quad der Marke Yamaha nach links von der Straße ab. Nachdem das Quad rund 10 Meter weit über einen kleinen Graben flog, drehte sich das Fahrzeug und der Fahrer wurde vom vierrädrigen Fahrzeug gerissen. Schwer verletzt blieb er im hohen Gras liegen. Glücklicherweise fuhr rein zufällig eine 52-jährige Frau aus Faßberg mit ihrem Fahrrad an der Unfallstelle vorbei und sah aus ihrem Augenwinkel in einiger Entfernung zum Radweg eine Hand aus dem hohen Gras winken und nahm zudem leises Rufen wahr. Sie hielt sofort an, konnte den Mann den schwerverletzten Mann im Gras liegend vorfinden und alarmierte die Rettungskräfte. Der 47-jährige wurde mit schweren Verletzungen im Beinbereich dem Celler Krankenhaus zugeführt. Am Quad entstand erheblicher Schaden.

Ein großer Dank gebührt in diesem Fall der Ersthelferin für ihr aufmerksames und vorbildliches Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Christian Riebandt

Telefon: 05141/277-208 o. Mobil: 0162/4960144

E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell