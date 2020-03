Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: In eigener Sache und Verletzte bei zwei Unfällen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

In eigener Sache:

(aa) Unsere Pressestelle ist am Mittwoch aufgrund der zentralen Trauerfeier für die Opfer des Anschlags von Hanau erst ab 11 Uhr besetzt.

Unfall: Zwei verletzte Frauen und 23.000 Euro Schaden - Rodgau

(aa) Zwei Verletzte und zirka 23.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der Landesstraße 3316. Gegen 15.50 Uhr war eine 65-jährige Smart-Fahrerin in Richtung "Am Opel-Prüffeld" unterwegs und wollte nach links auf den Zubringer der Bundesstraße 45 abbiegen. Dabei achtete die Frau aus Rodgau offensichtlich nicht auf einen entgegenkommenden Ford und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Während der 66-jährige Ford-Fahrer offenbar unversehrt blieb, erlitten seine 62 und 82 Jahre alten Mitinsassinnen Prellungen. Die beiden Frauen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Main-Kinzig-Kreis

In eigener Sache:

Unfallflucht: Zwei Verletzte - unbekannter Zeuge bitte melden! - Hanau/Kesselstadt

(aa) Bei einem Auffahrunfall am Samstagabend in der Burgallee wurden ein 50-jähriger Mazda-Fahrer schwer und sein 22-jähriger Mitinsasse leicht verletzt. Der Verursacher, der gegen 21.15 Uhr mit seinem Audi A1 Sportback an der Kreuzung Burgallee/Maintaler Straße dem vor der "roten" Ampel stehenden Mazda aufgefahren war, flüchtete von der Unfallstelle. Das gesuchte Fahrzeug hat die Polizei ermittelt. Die beiden Männer aus Bruchköbel kamen ins Krankenhaus. Ein Zeuge, dessen Personalien leider nicht bekannt sind, hatte sich um die Verletzten gekümmert und sich das Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallflüchtigen notiert. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 03.03.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

