POL-GI: Blutentnahme nach Autofahrt+++Kontrolle von Gaststätte und Spielotheken+++Sachbeschädigung durch Feuer auf Schulhof+++Ohne Führerschein unterwegs+++Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Fahrt endet mit Blutentnahme

In der Marburger Straße kontrollierten Mittwochfrüh (15. Januar) Polizeibeamte einen 45-jährigen Opelfahrer. Ein Drogentest bei dem Fahrer reagierte positiv auf Kokain. Die Ordnungshüter nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Es war nicht das erste Mal, dass er offenbar unter Drogeneinfluss gefahren ist. In der Vergangenheit hatte er bereits einen Führerscheinentzug wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er muss sich nun erneut einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Gießen: Kontrolle von Spielotheken und Gaststätten

In einer gemeinsamen Kontrollaktion im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" überprüften Mitarbeiter der Stadt Gießen und die Polizei insgesamt eine Gaststätte und drei Spielotheken. Lediglich bei den Spielotheken stellten die Kontrolleure Mängel fest.

Die Polizei Gießen, unterstützt von der Bereitschaftspolizei Lich sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes, kontrollierten ab 16.30 Uhr die Objekte. Während bei der einen Spielothek zu viele Automaten aufgestellt waren, gab es in einer anderen Spielhalle drei ungeprüfte Automaten. Diese dürfen erst nach einer Überprüfung wieder in Betrieb genommen werden. In einer weiteren Zockerbude wurde Alkohol ohne Genehmigung ausgeschenkt.

Insgesamt überprüften die Kontrolleure 37 Personen, davon hatte ein 38-Jähriger Mann einen Joint dabei. Gegen diesen leiteten die Ermittler ein Strafverfahren ein.

Gießen: Brandloch auf Holzbühne

Auf einer Holzbühne eines Schulhofes in der Georg-Büchner-Straße zündeten Unbekannte vermutlich Zeitungen an. Dadurch entstand ein Brandloch auf dieser Bühne. Ob das Feuer von den Tätern selbst gelöscht wurde, ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 16.45 Uhr am Montag (13. Januar) und 08.30 Uhr am Dienstag (14. Januar). Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Autofahrerin ohne Führerschein erwischt

Ohne Fahrerlaubnis war Dienstagvormittag eine 51-jährige Autofahrerin in Pohlheim unterwegs. Polizisten kontrollierten gegen 11.40 Uhr die Frau an der Kreuzung Bahnhofstraße/Sudetenlandstraße. Die Beamten leiteten gegen sie ein Ermittlungsverfahren ein. Gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ebenfalls Anzeige erstattete, da er die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zuließ.

Unfälle:

Lich: Leichtverletzt und hoher Schaden nach Unfall

3 Leichtverletzte und 26.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfall von Dienstagabend bei Lich-Eberstadt. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 17.55 Uhr die Landesstraße 3053 in Richtung Butzbach und wollte bei Eberstadt nach links auf die Zufahrt zur Autobahn 45 einbiegen. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 28-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda-Fahrer benötigte keine ärztliche Versorgung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Klein-Linden: Toyota beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Donnerstag (09.Januar) 16.00 Uhr und Dienstag (14.Januar) 13.30 Uhr einen geparkten Toyota. Der graue Yaris parkte in diesem Zeitraum im Brandweg (Höhe 16) und auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Linden. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie Beschädigungen an der Stoßstange vorne links fest. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagfrüh (14.Januar) gegen 8.00 Uhr kam es zu einem Unfall als eine 44-jähriger Buseckerin aus Richtung Oppenrod kommend nach links auf die Bundesstraße 49 einbiegen wollte. Dabei übersah sie offenbar eine 19-jährige Wetzlarerin, die die Bundestraße 49 in Richtung Reiskirchen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Daimler der Buseckerin und dem BMW der Wetzlarerin. Dabei verletzen sich die beiden Beteiligten. Ein Unternehmen schleppte die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von 11.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

