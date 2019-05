Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Feuermeldung bewahrheitete sich glücklicherweise nicht!

Mayen Alzheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2019 meldete gegen 10:38 Uhr eine Anwohnerin aus Mayen-Alzheim einen Gebäudebrand "In der Merk". Sie hätte eine entsprechende Rauchentwicklung an dem Nachbargebäude wahrgenommen. Die Feuerwehr Mayen, Mayen-Alzheim und Kehrig rückten in der Folge mit einem Großaufgebot an.

Vor Ort bewahrheitete sich die erste Meldung zum Glück nicht, es konnte kein Brand festgestellt werden. Vermutlich ist die aufmerksame Anwohnerin einer optischen Täuschung aufgesessen. Die genaue Ursache für die mögliche Illusion konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden.

