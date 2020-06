Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.20, gegen 11 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem Mitsubishi auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Im Gleusen in Grenzach-Wyhlen. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll rückwärts aus einer Parklücke gefahren sein und den Mitsubishi hinten rechts getroffen haben. Die beiden Autofahrer begutachteten hiernach den Schaden. Der unbekannte Autofahrer gab daraufhin an, dass er in seinem Fahrzeug die nötigen Unterlagen holen wolle. Tatsächlich stieg er in sein Auto und fuhr davon. Am Mitsubishi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es ist nur bekannt, dass es sich um einem Mann gehandelt handelte, die Marke des flüchtigen weißen Autos ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell