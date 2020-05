POL-NMS: 200506-4-pdnms Unfallbeteiligter und Zeuge nach Verkehrsunfall Neumünster gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Am 29.04.2020 gegen 07.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Sachsenring / Haart, bei dem sich ein 17 jähriger Rollerfahrer leicht verletzte. Der Rollerfahrer befuhr ordnungsgemäß den Radweg des Sachsenring Richtung Holsatenring. An der für ihn Grünlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Sachsenring / Haart wollte er die Straße Haart geradeaus überqueren. Aus dem Sachsenring bog ein PKW, vermutlich ein dunkelblauer Peugeot, nach links in die Straße Haart ein. Hierbei übersah der Fahrer des Peugeot scheinbar den Rollerfahrer und fuhr ohne anzuhalten in die Straße Haart nach links ein. Der Rollerfahrer bemerkte den heranfahrenden PKW und konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Durch die Vollbremsung stürzte der 17 jährige Fahrer jedoch und verletzte sich im Schulterbereich. Der PKW setzte seine Fahrt Richtung Innenstadt fort, ohne anzuhalten. Ein Fußgänger, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Unfallort aufgehalten hatte, sprach den Rollerfahrer noch an. Der Verkehrsunfalldienst aus Neumünster sucht jetzt sowohl den Unfallbeteiligten PKW Fahrer wie auch den Fußgänger. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451336 oder an die 110.

