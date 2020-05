Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200506-3-pdnms Schuppen in Wasbek abgebrannt

Wasbek (RD) (ots)

Am 05.05.2020 gegen 12.10 Uhr brannte aus bisher ungeklärten Gründen ein älterer Schuppen, der als Garage für Fahrzeuge diente, in der Lindenstraße in Wasbek komplett ab. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Fahrzeuge in dem Schuppen, es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell