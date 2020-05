POL-NMS: 200505-4-pdnms Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in Bäckerei gesucht

Polizeidirektion Neumünster

In der Nacht vom 02.05.20 auf den 03.05.20 sind unbekannte Personen in eine Bäckerei in 24242 Felde, Hasselrader Weg eingebrochen. Die Täter brachen über eine Seitentür in das Geschäft ein und stahlen einen kleinen Tresor mit einem vierstelligen Geldbetrag als Inhalt. Nach der Tat wurden zwischen Schönwohld und Kiel zwei blaue Geldbeutel der Bäckerei von Spaziergängern gefunden. Außerdem wurde in einem Waldstück nahe Schönwohld der entwendete Tresor aufgefunden. Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Einbruchs oder auch nach Personen, die verdächtige Beobachtungen bezüglich der blauen Geldbeutel oder dem Ablageort des Tresors machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder über die 110.

