POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Herten:

Einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem Gartenzaun an der Sedanstraße. Der Unfall muss am Dienstagmorgen passiert sein. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Marl:

Ein geparkter, schwarzer Hyundai i30 wurde am Hesterkamp am Montag zwischen 12.00 h und 17.30 h bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Wagen hat einen Schaden von ungefähr 1000 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Waltrop:

Mit einem Schaden in Höhe von 1500 Euro fand ein Fahrer ihren geparkten Wagen auf dem Parkplatz von Manufactum an der Hiberniastraße vor. Er hatte den silbernen Mercedes am Montag um 15.30 h dort geparkt und gegen 16.30 h die Beschädigungen fest. Ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Möglicherweise war das andere Fahrzeug grün.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

