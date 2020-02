Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auto gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen BMW X4 an der Straße Meinenkamp. Das Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell