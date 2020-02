Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 05:00 Uhr, unterhielt sich eine 41-Jährige auf der Schaumburgstraße zunächst mit einem ihr unbekannten Mann, der mit zwei weiteren Männern unterwegs war. Die Gruppe aus drei Männern löste sich auf. Anschließend nahm einer der Männer mutmaßlich gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an der Frau vor. Danach flüchtete der Mann in Richtung Hauptpost und weiter über die Springstraße in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, ca. 179 cm groß, schlank, dunkelblonde kurze Haare, schwarze Steppjacke, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe, silberne auffällige Armbanduhr

Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

