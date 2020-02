Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrzeugbrand im Garagenhof

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, um 03:45 Uhr, brannte ein Auto in einem Garagenhof an der Scharnhölzstraße. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. An dem Auto entstand erheblicher Schaden. Nach ersten Erkenntnissen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

