Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Auto ist am Montag um 21.40 h ein Fußgänger leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger aus Bottrop wollte gerade zu Fuß die Friedrich-Eber-Straße überqueren, als ein 42-Jähriger aus Bottrop mit seinem Auto von der Prosperstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Dabei fuhr er den Fußgänger an. Dieser wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

