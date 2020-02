Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in eine Gewerbeeinheit an der Gräwenkolkstraße ein. Im Eingangsbereich brachen sie außerdem einen Automaten auf. Die Täter flüchteten mit Bargeld und einem Beamer.

Castrop-Rauxel

Am Samstag, gegen 03:00 Uhr, kletterte ein unbekannter Täter über den Zaun eines Getränkemarktes an der Lange Straße. Auf einem mitgeführten Fahrrad wurde Pfandgut zum Abtransport bereitgestellt. Bei Eintreffen der Polizei war der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Die Beute und das Fahrrad konnten sichergestellt werden.

Bottrop

Am frühen Sonntagmorgen warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Ladenlokal an der Bahnhofstraße ein. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Samstag, zur Tageszeit, warfen unbekannte Täter die Glasscheibe einer Terrassentür zu einem Wohnhaus am Eibenweg ein. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung.

Herten

In der Zeit zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 07:15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kirche an der Herner Straße ein. Gestohlen wurden Schmuck, Bargeld und sakrale Gegenstände. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

