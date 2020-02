Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster zu einem Bungalow auf. Ob etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte die Hintertür zu einem Gastronomiebetrieb an der Hermann-Bresser-Straße auf. Die Täter flüchteten mit Tabak in unbekannte Richtung.

Dorsten

An der Talaue verschafften sich unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Zugang zum Verwaltungstrakt einer Schule. Nachdem die Räume nach Beute durchsucht wurden, flüchteten die Täter mit Bargeld und Musikinstrumenten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell