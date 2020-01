Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierte Frau pöbelt an Bahnsteig Passanten an und beleidigt Beamte - Geschädigte und Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Ein Passant meldete der Polizei am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, eine alkoholisierte Person, die am Bahnsteig "Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen" herumtorkelt und mehrere Passanten anpöbelt. Die Beamten trafen vor Ort die 47-jährige Frau an, die sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste aufgrund ihres Zustandes von den Beamten in Gewahrsam genommen und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht werden. Die Frau hatte die Beamten während der Maßnahmen mehrfach beleidigt.

Der Vorfall müsste von mehreren Personen am Bahnsteig beobachtet worden sein. Diese sowie Geschädigte, die von der Frau angepöbelt bzw. beleidigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell