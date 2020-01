Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof/Brühl: Rentnerinnen fallen nicht auf Telefonbetrüger rein - Tipps der Polizei

Mannheim (ots)

In Brühl und im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wurden am Donnerstagnachmittag zwei Rentnerinnen von sog. "falschen Polizeibeamten" und "Enkeltrickbetrügern" kontaktiert. Kurz nach 13 Uhr rief ein vermeintlicher Polizeibeamter die 69-jährige Mannheimerin an und gab an, dass die Frau vor zwei Jahren per Western Union Geld überwiesen hätte und er nun die Belege benötige. Als die Geschädigte jedoch nicht darauf einging, beendete der Betrüger verärgert das Telefonat. Die 69-Jährige hatte bereits einen Tag zuvor einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, welchen sie allerdings von sich aus sofort beendete.

Bei der 79-jährigen Rentnerin aus Brühl meldete sich am Nachmittag, gegen 16 Uhr, ein junger Mann, der sich als Enkel der Geschädigten ausgab. Nachdem die Frau fragte, wer denn genau am Telefon dran sei, darauf jedoch keine Antwort erhielt, beendete auch sie das Gespräch. Die beiden Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Polizei rät, in solchen Fällen folgende Ratschläge zu beherzigen:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

