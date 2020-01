Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin verursachte am Donnerstagabend in Schriesheim einen Unfall unter Alkoholeinfluss. Die Frau war kurz nach 19 Uhr mit ihrem Audi im Steinschleifenweg unterwegs. Dabei kam sie aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn an und fuhr rückwärts in ein Gebüsch. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Audi-Fahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Da die 61-Jährige aufgrund ihrer Alkoholisierung bislang keine näheren Angaben zum Unfallhergang machen konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell