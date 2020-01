Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Kleinlaster in Gleisbett der Straßenbahn geraten.

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Stadtteil Neckarau ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinlaster ins Gleisbett der Straßenbahn geriet. Eine 51-jährige Frau war gegen 6 Uhr mit ihrem Kleinlaster auf der linken Geradeausfahrspur der Casterfeld in Richtung Rheinau unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gleisbereich. Dabei zog sich die 51-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus den Gleisen geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 6.45 Uhr in beide Richtungen unterbrochen.

