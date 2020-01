Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma im Stadtteil Sandhofen ein. Die Einbrecher durchtrennten den Zaun eines Werftbetriebs in der Kalthorststraße und begaben sich auf das Gelände. Hier entwendeten sie den Schiffsmotor eines Segelboots sowie ein Boot. Das Boot ließen die Täter bei der Flucht auf dem nahegelegenen Feld zurück. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell