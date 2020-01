Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung in Gaststätte artet aus - Polizeibeamte angegriffen

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Gäste eines Bistros in der Carl-Benz-Straße - zwei Männer wurden festgenommen.

Zwei Männer im Alter von 34 und 49 Jahren gerieten um kurz nach 2 Uhr in der Gaststätte in Streit, der schnell ausartete. Als auch anwesende Gäste und der Wirt von den Aggressoren angegangen wurde, alarmierte dieser die Polizei. Unter anderem schlugen die Männer mit Stühlen auf Gäste und die Glasscheiben ein. Dem nicht genug demolierten sie gewaltsam Großteile der Einrichtung, sodass ein Schaden von bis zu 15.000 Euro entstand. Am Ort des Geschehens eingetroffen, war die Schlägerei noch im vollen Gange. Der 34-Jährige versuchte sich daraufhin einer Kontrolle durch die Uniformierten zu entziehen - er wurde festgenommen. Der 49-Jährige, der sich weigerte das Bistro zu verlassen, griff die Beamten noch im Eingangsbereich an. Nachdem Einsatz von Pfefferspray wurde dieser festgenommen, wogegen er sich heftig zu Wehr setzte.

Insgesamt wurden mindestens vier Gäste und zwei Polizeibeamte verletzt. Gegen die beiden Männer, die jeweils mit mehr als 1,4 Promille deutlich alkoholisiert waren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Neben Sachbeschädigung und Körperverletzung, müssen diese sich auch wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell