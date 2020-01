Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: VW Golf beschädigt - Verursacher entfernt sich

Heidelberg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Friedrich-Ebert-Anlage beschädigte am Donnerstagnachmittag ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und entfernte sich danach. Der Geschädigte hatte seinen Wagen gegen 15 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 18 geparkt. Als er rund eine Stunde später zurück kam, stellte er die Beschädigungen an seinem Auto fest und fand zudem eine nicht leserliche Notiz mit Namen und Nummer unter dem Scheibenwischer vor. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die den Schaden mit rund 2.500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

