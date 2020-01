Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

In der Akademiestraße kam es am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem BMW. Der 43-jährige Fahrer des Renaults war von der Hafenstraße nach rechts in die Akademiestraße abgebogen und hatte dabei dem 42-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision, wobei der Renault-Fahrer sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

