POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Peugeot-Fahrer beleidigt auf Supermarktparkplatz 34-jährige Frau und beschädigt deren PKW - Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz des "Kauflands" in der Gewerbestraße ereignet hat. Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr kurz vor 21 Uhr den linken Fahrstreifen der Dossenheimer Landstraße in Richtung Schriesheim, als in Höhe der Fritz-Frey-Straße der Fahrer eines roten Peugeots plötzlich von der rechten Spur nach links abkam. Der Unbekannte fuhr in der Mitte der beiden Fahrstreifen weiter, wodurch die VW-Fahrerin genötigt war, nach links auszuweichen. Um nicht in den Gegenverkehr zu geraten, überholte die Autofahrerin den Peugeot und setzte ihren Weg fort. Der Peugeot-Fahrer verfolgte die Frau im Anschluss bis zum Parkplatz des "Kauflands", wo der Unbekannte die 34-Jährige mit Schimpfwörtern beleidigte. Als die Geschädigte dann davonfahren wollte, rannte der Mann plötzlich ihrem PKW hinterher und schlug gegen das linke Heck. Hierbei entstand am VW Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Die Geschädigte bemerkte den Schaden am darauffolgenden Tag und meldete den Vorfall der Polizei, welche nun die Ermittlungen eingeleitet hat. Das Kennzeichen des Peugeots liegt den Beamten bereits vor.

Der Vorfall auf dem Parkplatz müsste von Passanten beobachtet worden sein.

Diese und insbesondere eine bislang unbekannte Frau sowie ein Mann, die aus einem weißen Kleinwagen, vermutlich Opel Corsa, ausstiegen und den Peugeot-Fahrer ansprachen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

