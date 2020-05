Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200506-2-pdnms Zeugen nach Radlader-Diebstahl in Fockbek gesucht

Fockbek (RD) (ots)

Zwischen dem 30.04.2020 und dem 04.05.2020 wurde von einer Baustelle im Birkenweg in Fockbek ein Teleskoplader gestohlen. Bei dem Radlader handelt es sich um einen Wacker TH 412. Hauptsächlich ist dieser Radlader gelb lackiert, weitere vorhandene Farben sind schwarz und grau. Die Polizeistation in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen, die an dem besagten Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle im Birkenweg machen konnten. Weiter interessiert die Polizei Fockbek, wer ein solches Fahrzeug an dem Wochenende gesichtet hat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660 oder über die 110.

