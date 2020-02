Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Brücke - schwer verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag, 23.02.2020, auf der Kreisstraße zwischen Altenburg und der B 27 gegen die Unterführung einer Brücke geprallt. Der 50-jährige wurde schwer verletzt. Kurz vor 14:00 Uhr war der Mann in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus nach Schaffhausen. Da er nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Am Mitsubishi des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, am Brückenbauwerk von ca. 3000 Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Zeugen des Unfalles, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell