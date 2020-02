Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reute: Junger Mann von Unbekannten niedergeschlagen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Der 19-jährige Geschädigte erstattete Anzeige wegen eines körperlichen Angriffs, der sich von Donnerstag auf Freitag (20./21.02.2020) im Umfeld der Eichmattenhalle in Reute ereignet haben soll. Nicht weit vom Halleneingang entfernt sei er im Dunkeln von hinten gegen den Kopf geschlagen und im weiteren Verlauf auch getreten worden. Bevor der junge Mann mit diversen Verletzungen in eine Klinik transportiert wurde, hätten sich mehrere Frauen um ihn gekümmert (dem Geschädigten nicht namentlich bekannt). Nachdem er aus der Klinik entlassen wurde, erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei.

Die Hintergründe und den genauen Ablauf der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen beim Polizeirevier Emmendingen. Zeugenaufruf: Wer hat am Freitagmorgen, circa gegen 1 Uhr, im Bereich der Eichmattenhalle in Reute verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat machen? Wer hat dem Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes geholfen? Hinweise nimmt die Polizei in Emmendingen rund um die Uhr entgegen (Tel. 07641 582-0).

jc

