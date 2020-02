Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 2 x Alkohol, 2 x Beleidigung, 1 x Arrest

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt, Titisee

Ein 23-Jähriger Mann hielt sich am Sonntag, 23.02.20, gegen 22:05 Uhr im Stadtgebiet von Titisee auf. Der Mann war deutlich alkoholisiert, ein späterer Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Der 23-Jährige war dadurch aufgefallen, weil er in seinem Zustand an ein Taxi urinieren wollte, aus welchem kurz zuvor Fahrgäste ausgestiegen waren. Als die Taxifahrerin den 23-Jährigen davon abbringen wollte wurde sie von ihm beleidigt. Danach ging der Mann weg. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fahndeten nach dem Mann. Während der Fahndung wurden die Beamten selbst von einem weiteren betrunkenen, 33-Jährigen Mann wiederholt beleidigt. Diese Person hatte ebenfalls einen Alkoholtest mit knapp unter 2 Promille beatmet. Die Beamten konnten anschließend weiter nach dem 23-Jährigen fahnden und diesen auch ausfindig machen. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass er so betrunken war, dass er im Anschluss die Nacht in der Arrestzelle verbringen musste. Der 32-Jährige gelangt zur Anzeige wegen Beleidigung der Polizeibeamten. Der 23-Jährige gelangt zur Anzeige wegen Beleidigung der Taxifahrerin. Zudem muss er die Rechnung für die Fahrt mit der Polizei, die Vorführung bei einem Arzt und den Aufenthalt im Arrest bezahlen.

