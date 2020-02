Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald

Löffingen, Festhallenstraße

In der Nacht vom Samstag, 22.02.20, auf Sonntag, 23.02.20, kam es auf Höhe der Festhallenstraße 4 in Löffingen zwischen 22:45 Uhr und 02:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Hierbei wurde offensichtlich durch bislang unbekannte Täterschaft der rechte Seitenspiegel des Fahrzeuges mutwillig durch einen Tritt stark beschädigt. Zu dieser Einschätzung kamen die aufnehmenden Beamten vor Ort, da auf der beschädigten Plastikverkleidung des Seitenspiegels Schuhabdrücke festgestellt werden konnten. Da es sich um einen elektrisch klappbaren Außenspiegel handelt, dürfte der Sachschaden bei immerhin ca. 500 Euro liegen. Für sachdienliche Hinweise auf die Täterschaft wird um Kontaktierung des Polizeireviers Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651-93360 oder jeglicher Polizeidienststelle gebeten.

RTN/af

