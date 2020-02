Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Brand einer Matratze - Eine verletzte Person - Geringer Sachschaden.

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Am 22.02.2020 gegen 15:25 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen gemeldet, dass es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine Rauchentwicklung gebe. Zudem habe ein Rauchmelder ausgelöst.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei stellten vor Ort fest, dass in der verrauchten Wohnung im 7. Obergeschoss eine 73 - jährige Frau durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt worden war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Frau offenbar mit einer brennenden Zigarette in ihrem Bett eingeschlafen. Es kam zum Schwelbrand der Matratze.

Die Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Wohnung blieb bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,-EUR

