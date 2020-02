Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch

Am Samstag, 22.02.20 fuhr eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von Titisee-Neustadt kommend in Richtung Lenzkirch. In einer Rechtskurve kam ihr ein Motorrad entgegen, dessen Fahrer die Kurve schnitt. Die Pkw-Fahrerin wich dem Motorrad noch aus, so gut sie konnte. Eine Kollision zwischen dem Motorrad und dem linken Außenspiegel an ihrem Pkw konnte sie jedoch nicht verhindern. Der Motorradfahrer fuhr nach der Kollision einfach weiter und kümmerte sich nicht um den von ihm verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Zum Motorrad ist bekannt, dass es sich um eine schwarze Straßenmaschine gehandelt haben soll. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Lenzkirch unter 07653964390 zu melden.

