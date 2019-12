Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Müllsäcke in Brand geraten

Northeim (ots)

Donnerstag, 05.12.2019, 13:24 Uhr Northeim, Göttinger Straße

NORTHEIM (da) - Auf zunächst unbekannte Art und Weise gerieten am gestrigen Mittag gegen 13:24 Uhr mehrere gelbe Säcke in der Göttinger Straße in Brand. Durch den Brand wurde auch eine Mülltonne zerstört und die Fassade eines Fensters in einem angrenzenden Gebäude beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Northeim schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnr. 05551/7005-0 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

