Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 7.500EUR Schaden bei Auffahrunfall

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße Donnerstag, 05.12.2019, 19:30 Uhr

NORTHEIM (da) - Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte ein 53-jähriger Northeimer am gestrigen Abend (05.12.2019) gegen 19.30 Uhr in der Göttinger Straße in Richtung stadteinwärts im Bereich des Kreisels zur Eichstätte einen Auffahrunfall. An den beiden Fahrzeugen entstanden 5.000EUR bzw. 2.500EUR Sachschaden. Sowohl der Unfallverursacher als auch der ebenfalls 65-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs blieben unverletzt.

