Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall unter Alkoholeinfluss (12/2411) 24.11.2019, 04:38 Uhr

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:35 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Germersheim die Gilgenstraße in Speyer und bog nach links auf den Bartholomäus-Weltz-Platz ab. Dabei verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dort befindlichen Pollern. Dabei wurden die Poller beschädigt, am Fahrzeug dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstanden sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,23 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung nach § 315c StGB eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell