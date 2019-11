Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aggressiver Autofahrer gesucht 21.11.2019, 20.40 Uhr

Speyer (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr bemerkte ein Fußgänger, dass ein dunkler Kleinwagen mit Wormser Kennzeichen in der Sophie-de-la-Roche-Straße entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Der Mann wollte den Autofahrer anhalten und auf diesen Umstand hinweisen, woraufhin dieser ausstieg und unmittelbar aggressiv reagierte. Er drückte den Fußgänger gegen eine Hauswand und drohte ihm ihn zusammenzuschlagen. Kurz darauf stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der andere Mann blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

