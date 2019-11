Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht 22.11.2019, 10:30 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagvormittag befuhr ein Golffahrer den Falkenweg in Speyer und wollte in den dortigen Starenweg abbiegen. Gleichzeitig parkte ein vermutlich weißer Kleinwagen mit einem männlichen Fahrer rückwärts vom Parkplatz der Apotheke im Starenweg aus und touchierte hierbei die hintere Stossstange des Golffahrers. Hierdurch entstand ein Schaden in Form von Kratzspuren in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs wurde sodann von einem namentlich nicht bekannten Radfahrer auf den Schaden aufmerksam gemacht. Die Polizei Speyer bittet den Radfahrer sich als wichtiger Unfallzeuge unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell