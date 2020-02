Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grundlose Gewalt und beschädigtes Auto

Freiburg (ots)

Löffingen In der Nacht von Samstag, 22.02.20 auf Sonntag, 23.02.20 fand in Löffingen eine Fastnachtsveranstaltung statt. Als ein 29-Jähriger gegen 04:20 Uhr die Veranstaltung verlassen wollte wurde er unvermittelt von einem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige erlitt dadurch eine Nasenbeinfraktur. Der 23-Jährige konnte ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Körperverletzung.

Ein anderer Festbesucher hatte seinen Pkw in der Nähe der Veranstaltung geparkt. Als er gegen 02:00 Uhr zu seinem Auto zurückkam musste er feststellen, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Anhand von Spuren konnte festgestellt werden, dass ein bislang Unbekannter mit dem Schuh gegen das Spiegelgehäuse getreten und so den Spiegel beschädigt hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Löffingen, 07654806060 oder in Titisee-Neustadt, 076519336-0 zu melden.

