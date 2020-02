Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsmissachtung auf der B 3 - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Zwei Verletzte, ein 10-jähriges Kind und ein 51 Jahre alter Mann, sind nach einem Verkehrsunfall auf der B 3 bei Eimeldingen am Freitag, 21.02.2020, zu beklagen. Gegen 13:45 Uhr waren dort in Höhe der Anschlussstelle Eimeldingen drei Fahrzeuge kollidiert. Der 53 Jahre alte Fahrer eines Iveco-Lkws bog vom Abfahrtast der A98 auf die Bundesstraße in Richtung Eimeldingen ab. Dabei muss er die Vorfahrt beachten. Ein auf dem Abbiegestreifen verkehrsbedingt wartender Lkw-Fahrer signalisierte dem Iveco-Fahrer, dass er vor ihm fahren dürfe. Allerdings übersah dieser dann einen aus Richtung Eimeldingen kommenden Opel-Lieferwagen und stieß mit diesem zusammen. Der Opel wurde danach noch gegen den stehenden Lkw geschleudert. Im Opel verletzten sich die beiden Insassen leicht und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Blechschaden liegt bei rund 35000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei an der Unfallstelle.

