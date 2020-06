Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Mozartstraße in WT-Waldshut wurde ein auf der Fahrbahn geparkter Ford Focus beschädigt. Der Ford stand dort von Montagmittag, 15.06.2020, bis Dienstagmorgen, 16.06.2020. In dieser Zeit kollidierte vermutlich beim Rangieren ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Ford und hinterließ ein Schaden von rund 1000 Euro. Möglicherweise wurden die Beschädigungen von einem Anhänger verursacht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

