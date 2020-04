Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Akkus gestohlen

Bocholt (ots)

Auf die Akkus von Elektrofahrrädern hatte es Diebe in zwei Fällen in Bocholt abgesehen. In beiden Fällen entwendeten die Täter am Montag jeweils einen Akku von Zweirädern, die zwischen 10.00 Uhr und 15.30 Uhr an der Kreuzstraße gestanden hatten. Bei einem der gestohlenen Akkus handelt es sich um ein Gerät der Marke Bosch, der andere Akku war in ein Zweirad der Marke Cube verbaut. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

