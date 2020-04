Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Streit nach Unfall eskaliert

Bocholt (ots)

Aus einem Parkplatzrempler entwickelte sich am Dienstag in Bocholt eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Das Geschehen spielte sich gegen 23.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Im Königsesch ab. Eine 40-jährige Bocholterin hatte die Polizei gerufen, weil es zu einem Schaden an ihrem dort parkenden Wagen gekommen war. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, ein 33-Jähriger aus Emmerich, erklärte dazu, er habe vergessen, die Handbremse anzuziehen und sein Auto sei losgerollt, als er ausgestiegen sei. Dem widersprach jedoch eine Zeugin. Die Beteiligten gerieten in der Folge in einen Streit, in dessen Verlauf der Fahrer die 40-Jährige geschubst habe. Der Emmericher konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden, um den Unfallhergang klären zu können.

