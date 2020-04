Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geräte aus Firmenwagen entwendet

Heek (ots)

Werkzeug haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Firmenwagen in Heek gestohlen. Mitgehen ließen die Diebe einen Bohrhammer und einen Akku-Bohrhammer, zwei Akkuschrauber und mehrere passende Akkus, alles Geräte der Marke Hilti. Der Wagen hatte an der Schniewindstraße gestanden, wo es zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, zu dem Diebstahl kam. Wie die Täter ins Innere des Fahrzeugs gelangt sind, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

