Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Straßenraub auf Radfahrer

Erkelenz (ots)

Am Freitagmorgen (27. März), kam ein 35-jähriger Mann zur Polizeiwache in Erkelenz und gab, an, dass er auf einem Verbindungsweg, zwischen einem Garagenhof am Cusanushof und der Krefelder Straße, überfallen wurde. Er war mit seinem Fahrrad in Richtung Krefelder Straße unterwegs, als er eine Person auf einer kleinen Freifläche am Weg stehen sah. Kurz darauf erhielt er einen Schlag gegen den Kopf, so dass er stürzte. Dann spürte er nur noch, wie an seiner Bekleidung gerissen wurde. Er gab an, dass er davon ausgeht, dass es sich um zwei Täter gehandelt habe. Nach der Tat seien die Täter dann in Richtung Krefelder Straße davon gelaufen. Sie erbeuteten die Geldbörse des 35-Jährigen, in der sich Bargeld befand. Zeugen, die zur Tatzeit, zwischen 4.45 Uhr und 5 Uhr, im Bereich der Krefelder Straße waren und Angaben zu den zwei flüchtigen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen. Sie sind unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell