Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1734) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn

Erlangen (ots)

Heute Morgen (08.12.19) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Ost und Erlangen-West. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 07:30 Uhr kam ein Pkw (Toyota), der in Richtung Regensburg fuhr, aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß in die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb dort stark unfallbeschädigt stehen. Ein nachfolgender Pkw (VW Passat) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das auf der linken Spur stehende Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer des Toyota, der bereits aus dem Wagen ausgestiegen war, weggeschleudert und so schwer verletzt, das er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Toyota wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 40-jährige Fahrer des VW Passat wurde leicht verletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über einen Parkplatz ausgeleitet. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell