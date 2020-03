Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand an einer Bushaltestelle

Heinsberg (ots)

Am Montag, 30. März, gegen 4.40 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung an der Ostpromenade fest, dass an einem Bushaltestellenhäuschen ein Stapel Papier brannte. Ein 30-jähriger Mann aus Heinsberg hatte das Papier nach eigenen Angaben angezündet, um sich daran zu wärmen. Durch den Brand wurde die Bushaltestelle leicht beschädigt. Gegen den 30-Jährigen wurde eine Anzeige erstattet.

