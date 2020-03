Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 88 vom 28.03.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Wegberg-Dahlheim - Diebstahl von Kupferrohr In der Zeit von Donnerstag, 26. März, 16:00 Uhr bis Freitag, 27. März, 07:50 Uhr entwendeten Unbekannte diverse Kupferrohre von einem Grundstück.

Verkehrsunfälle:

Geilenkirchen-Prummern - Motorradfahrer gestürzt Am Freitag, 27. März, um 16:05 Uhr, befuhr ein 56- jähriger Motorradfahrer die Straße "Immendorfer Weg" aus Richtung Immendorf in Richtung Prummern. In einer Kurve kam er ins Straucheln und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gangelt-Niederbusch - Frontalzusammenstoß Ebenfalls am Freitag, 27. März, um 18:42 Uhr, kam es auf der "Neutralen Straße" zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 50- jähriger befuhr mit seinem Pkw die Neutrale Straße,aus Richtung Niederlande kommend, in Richtung Gangelt. Ein 30- jähriger Pkw- Fahrer fuhr ihm entgegen. Aus bislang nicht bekanntem Grund kam der 50- Jährige von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem anderen Pkw- Fahrer frontal zusammen. Beide Pkw- Fahrer wurden offenbar leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste den Pkw des 50- Jährigen löschen, da aus dem Motorraum eine starke Rauchentwicklung hervortrat. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

