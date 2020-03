Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wassenberg-Orsbeck (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 5. März und Donnerstag, 26. März, hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Wohnhaus an der Weilerstraße auf. Sie drangen so auch in den Keller ein und entwendeten dort Kupferrohre.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell