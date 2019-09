Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Michelfeld: Einbruch in Ladengeschäft

In der Nacht auf Freitag wurde in ein Geschäft in der Daimlerstraße eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einen Tresor, entwendeten das darin befindliche Bargeld und zudem eine noch unbekannte Anzahl von Kleidungsstücken. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwabisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulgebäude

Am Freitagfrüh gegen 05:50 Uhr wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht ein Fenster der Schule in der Wirtsgasse aufgehebelt und so Zutritt zur Schule verschafft wurde. Im PC-Raum der Schule wurde anschließend ein Schrank aufgebrochen. Entwendet wurde vermutlich nichts. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791 / 4000 entgegen.

Obersontheim: Wildunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand an einem PKW VW Golf, welcher am Freitag um 06:45 Uhr mit einem Reh kollidierte. Die 33-jährige Golf-Lenkerin befuhr die Landstraße 1066 von Obersontheim in Richtung Markertshofen. Unmittelbar vor der Abzweigung zum dortigen Gipsbruch rannte das Tier über die Straße und wurde von dem PKW erfasst und getötet.

Schwäbisch Hall: Rollerfahrerin angefahren

Am Freitag um 07:30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Klein-LKW die Heimbacher Dorfstraße in Richtung Heimbacher Hof. Aufgrund stockenden Verkehrs musste er sein Fahrzeug anhalten und etwas zurücksetzen, damit die Fahrzeuge vor ihm besser wenden konnten. Hierbei übersah der LKW-Lenker eine 56-jährige Roller-Fahrerin, welche hinter dem LKW anhielt. Durch den Anstoß fiel der Roller um und die Fahrerin verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 60-jährige Lenkerin eines VW Polo fuhr am Freitag um kurz nach 7 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Überleitung von der zweispurigen auf die einspurige Fahrbahn, wechselte die Polo-Lenkerin die Fahrspur. Hierbei übersah sie einen neben ihr fahrenden LKW Renault und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3300 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag um kurz vor 6 Uhr wollte ein 47-jähriger Nissan-Fahrer von der Kirchstraße auf die Hauptstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 72-jährigen Lenker eines Fiat Ducato. Der Fiat-Fahrer erkannte die Situation und musste scharf nach rechts ausweichen. Hierbei rammte der Fiat allerdings einen stehenden VW Golf einer 31-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell