Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbrüche, Ladendiebe, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Kurz vor 2 Uhr am Freitagmorgen verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er wohl deutliche Flexgeräusche aus Richtung eines Imbisses im Kälblesrainweg vernommen hatte. Der Mann gab an, dass sich möglicherweise zwei Personen an dem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Mit insgesamt vier Streifenwagen rückten Beamte des Aalener Polizeireviers unverzüglich zu der genannten Örtlichkeit aus. Dort fanden sie einen beschädigten Zigarettenautomaten auf; von den Tätern jedoch fehlte jegliche Spur. Letztlich gelang es ihnen nicht, den Automaten zu öffnen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nirgends mehr angetroffen werden. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier in Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen-Dauerwang: Aufgefahren - 1000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 50-Jährige ihren Pkw BMW am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B 29 auf Höhe des Essinger Bahnhofs anhalten. Eine 41-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Bopfingen: Ladendiebe

Drei zunächst unbekannte Männer und eine Frau wurden am Donnerstagabend gegen 18 Uhr beim Diebstahlsversuch hochwertiger Parfums in einer Drogerie in der Aalener Straße ertappt und rannten daraufhin aus dem Gebäude. Einer der Männer flüchtete in ein danebenliegendes Möbelhaus, wo er jedoch von Zeugen erkannt und durch Mitarbeiter festgehalten werden konnte. Nachdem der Sachverhalt polizeilich aufgenommen worden war, begleiteten Beamte des Polizeireviers Ellwangen den Mann zu einem Geldautomaten, wo er Bargeld für eine Sicherheitsleistung abheben sollte. Während des Abhebens fuhr ein Pkw heran, aus dem zwei Männer und eine Frau ausstiegen und die Polizisten in ein Gespräch verwickelten. Schnell stellte sich heraus, es sich bei den Dreien um die Komplizen des Mannes beim vorherigen Diebstahl handelte. Zwei von ihnen, mussten nun ebenfalls eine Sicherheitsleistung von 100 Euro erbringen.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein 75-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr einen in der Karlstraße abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Bopfingen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 28-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Opel beim Ausparken in der Aalener Straße einen Lkw streifte.

Ellwangen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Am Donnerstag zerschnitt zwischen 7 Uhr und 13.40 Uhr ein Unbekannter das Cabrioverdeck eines Pkw BMW, der in diesem Zeitraum in der Dalkinger Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Jagstzell: Das Eichhörnchen war schuld

Wegen eines die Fahrbahn querenden Eichhörnchens bremste ein 76-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr seinen Pkw Dacia auf der B 290 zwischen Schweighausen und Jagstzell ab. Eine nachfolgende 29 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mini erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Göggingen: Misslungener Automatenaufbruch

Kurz nach 1 Uhr am Freitagmorgen beobachtete ein Zeuge drei schwarz bekleidete Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten, der in der Straße Brunnenäcker aufgestellt ist. Die Unbekannten versuchten dabei, den Automaten mit einem Hammer und einer Elektroflex zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Unverrichteter Dinge zogen die drei Personen, welche Rucksäcke mit sich führten wieder ab. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der mehrere Streifen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd beteiligt waren, konnte keiner der Unbekannten angetroffen werden. Der am Automaten entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Von der Straße abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 18-Jähriger am Donnerstagabend leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Mit seinem Pkw Opel Corsa befuhr der Fahranfänger gegen 22.45 Uhr die Auffahrt zur B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. In einer Rechtskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort aufgestellten Betonbegrenzer. Der 18-Jährige begab sich nach dem Unfall selbst ins Krankenhaus, wo er ärztlich behandelt wurde.

Mutlangen: 1500 Euro Schaden

Auf dem Parkplatz des Stauferklinikums kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Ein 54-Jähriger streifte beim Einparken seines Pkw Mercedes Benz einen geparkten Pkw Toyota.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Remsstraße übersah eine 77-Jährige am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr den Lkw eines 64-Jährigen. Sie streifte diesen mit ihrem Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 1700 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Parkrempler

Zeitgleich parkten zwei 42 und 67 Jahre alte Autofahrer ihre Pkw BMW und Renault auf einem Parkplatz in der Hauptstraße rückwärts aus, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell